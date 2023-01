Huis in Sint-Eloois-Vijve onbewoonbaar na hevige dakbrand

De bewoner van het huis in de Neerstraat in Sint-Eloois-Vijve was gisteren aan het klussen toen het vuur uitbrak. Hij was zijn dak aan het isoleren en wou een aantal kieren dichten met isoleerschuim. Maar het drijfgas in de spuitbus vatte vuur. Door het isolatiemateriaal verspreidde het vuur zich razendsnel. De brandweer wou het vuur eerst nog van binnen in het huis bestrijden, maar door de hitte was dat onmogelijk. Er waren ook vragen bij de stabiliteit van het dak.

De man is naar het ziekenhuis gebracht met lichte brandwonden, hij had ook rook ingeademd. Zijn vrouw en twee kinderen konden op tijd het huis verlaten. Ze zijn opgevangen door familie. Het huis is onbewoonbaar.