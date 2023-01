Trouwen met je neef of nicht was heel gewoon in de bronstijd in Griekenland, blijkt uit DNA-studie

Het onderzoek is gevoerd door het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig, in samenwerking met een internationaal team. Het is verschenen in Nature Ecology & Evolution. De onderzoekers onderzochten het DNA van ruim 100 menselijke resten. De mensen leefden tijdens de bronstijd rond de Egeïsche Zee, in de regio tussen het huidige Griekse vasteland en Turkije.

Ze slaagden erin om dankzij nieuwe analysemethodes nieuwe genetische data te verzamelen voor gebieden waar analyses tot nu moeilijk verliepen. In de buurt van Mycene konden ze zelfs de hele verwantschap reconstrueren van een gezin dat in een plaatselijk gehucht woonde in de 16e eeuw voor Christus. Het is voor het eerst dat een hele familiestamboom op die manier kon worden samengesteld - en op die manier de verwantschap van de verschillende inwoners - in de Mediterraanse regio van die tijd.