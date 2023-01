Inwoners Puivelde bieden op varkenskoppen op naamdag Sint-Antonius

In Puivelde-Belsele wordt op 17 januari het feest van ‘Sint-Antoon met zijn zwijntje’ gevierd, met een eucharistieviering en een traditionele verkoop per opbod van varkensvlees. Puivelde is niet de enige plek trouwens die de naamdag viert, ook op heel wat andere gemeenten en parochies in Vlaanderen worden onderdelen van het varken, zoals de kop, geveild ter ere van de naamdag. Vaak gebeurt dat in een van de weekends voor of na 17 januari.