Jachthonden Bassie en Adriaan mogen bij eigenaar in Kortrijk blijven: "Getroffen maatregelen zijn voldoende"

Om de buurt te sparen van nieuwe incidenten troffen de eigenaars van Bassie en Adriaan nu in totaal vijf maatregelen waardoor de honden niet kunnen ontsnappen. Zo werden de klinken van de deuren vervangen door ronde exemplaren. Ook is er een nieuwe afsluiting rond de tuin en is er een noodbatterij geïnstalleerd. De honden zelf lopen voortaan rond met een schokband en een trackingsysteem aan de halsband.

"Op basis van de maatregelen en een politie-inspectie lijkt een inbeslagname van de honden niet meer nodig", klinkt het bij burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). "Ik sta er wel op dat de eigenaars zich verontschuldigen bij de buren en alle schade betalen. Ik hoop dat de rust in de wijk nu terugkeert."