Jonge drugsdealer uit Tongeren veroordeeld tot 3 jaar cel nadat tiener stierf aan een overdosis

De strafrechter in Tongeren heeft een jonge drugsdealer uit Tongeren veroordeeld tot 3 jaar celstraf, met uitstel. Eén van de jongens aan wie hij xtc-pillen had verkocht, overleed aan een overdosis. De jongen van 17 had tien pillen geslikt. Aan zijn familie moet de Tongenaar een schadevergoeding betalen van net geen 30.000 euro, daar komen nog gerechtskosten en intresten bij.

De jongen van 17 had, samen met een vriend, de drugs gekocht op 31 juli 2021 bij de jonge dealer in Tongeren. De twee jongens keerden met de bus terug naar Diest, en namen al meteen xtc-pillen in. De toestand van één van de twee ging snel achteruit. In Halen moesten de hulpdiensten verwittigd worden. De jongen werd eerst naar het ziekenhuis van Diest gebracht, en daarna naar het UZ Leuven, maar daar overleed hij een dag later.

Enkele dagen nadat de jongen overleden was, werd ook zijn vriend opgepakt. Hij moet binnenkort voor de jeugdrechter verschijnen.