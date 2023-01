Nederlanders kunnen dankzij nieuwe interactieve Kankeratlas - op basis van hun postcode - meer inzicht krijgen over kanker in hun regio

Op vlak van longkanker valt het dan weer op dat in vrijwel alle grootstedelijke gebieden verschillen te zien zijn per wijk. Het Kankercentrum vermoedt dat die verschillen te wijten zijn aan de hoeveelheid mensen die er in het verleden hebben gerookt: in bepaalde wijken was roken veel meer ingeburgerd dan in andere.

In Noord-Amsterdam ligt de verwachting voor longkanker bijvoorbeeld 50 procent hoger dan het Nederlandse gemiddelde, terwijl dat in Zuid-Amsterdam slechts 1 procent hoger is.