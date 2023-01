Tv- en radiozenders zenden groots opgezette show rond mediaprijzen Kastaars! uit vanuit Studio 100 Pop-Up Theater

De Kastaars! zijn een gezamenlijk initiatief van VRT, DPG Media, SBS en Streamz om lokaal tv-, radio- of onlinetalent in de schijnwerpers te zetten. De presentatoren Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst zullen samen met 14 dansers met een "ongeziene openingsact" heel wat "televisieprogramma's die in 2022 het medialandschap kleurden op een originele manier" in de kijker zetten. Ook de genomineerden zullen tijdens verrassende acts worden voorgesteld.