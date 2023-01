Kasteel Wallemote-Wolvenhof in Izegem krijgt grondige renovatie: nieuw dak en opknapbeurt van de gevel 

"Eindelijk wordt het beschermd monument in ere hersteld", reageert schepen voor Erfgoed in Izegem Kurt Himpe (N-VA). "De uitvoering van deze eerste renovatiefase is noodzakelijk om verdere schade en degradatie van het gebouw te voorkomen. Zo is er onder meer ernstige verweringsschade aan de balustrades."

Wanneer de renovatie volledig klaar zal zijn, is nog niet duidelijk. Voor de invulling zoekt de provincie naar een private partner. "Onze voorkeur gaat uit naar een restaurant of brasserie die het dan later kan openstellen voor de bezoekers van het provinciaal domein", besluit de provincie.