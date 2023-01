Ecosysteem in en rond Tanganyikameer dreigt in te storten door klimaatverstoring, ook andere tropische meren lopen gevaar

Door die opwarming zal het mengregime van de waterkolom drastisch wijzigen, is de verwachting. Het gaat dan om de natuurlijke verticale stromingen in de grote watermassa die kouder water van dieper gelegen waterlagen naar de oppervlakte voeren. Daar is een eenvoudige verklaring voor, zegt VUB-professor Wim Thiery: "Als het water aan het oppervlak te warm wordt, dan blijft het boven. Dat heeft grote gevolgen voor de nutriënten in het water en uiteindelijk voor de hele voedselketen in een meer van die omvang."

Door een gebrek aan voedingsstoffen komt de groei van fytoplankton in gevaar, en daardoor ook die van zoöplankton en van grotere organismen die ervan leven, zoals vissen. "Het plankton voedt zich met voedingsstoffen die het best gedijen in waterlagen die zich vermengen. Als de verticale waterdynamiek verstoord wordt, dan wordt ook de rest van het ecosysteem verstoord", legt Thiery uit. En dat is nog niet alles: door de stijgende temperatuur wordt de zogenoemde "thermische habitat" overschreden, waardoor sommige soorten rechtstreeks worden bedreigd in hun voortbestaan.