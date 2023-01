Kortrijkse gemeenteraad vraagt extra inspanningen voor Olivier Vandecasteele

"Ik besef dat Olivier morgen niet vrij zal zijn omdat wij deze motie hebben getekend", klinkt het bij Soens. "Toch is het een belangrijk signaal, want zo blijven we druk zetten op Iran om Olivier vrij te krijgen. De familie is dan ook zeer dankbaar dat we dit initiatief nemen en we zijn opsluiting zo nogmaals onder de aandacht te brengen."

Vorig weekend nog benadrukte minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in "De zevende dag" dat hij er alles aan doet om Vandecasteele vrij te krijgen. "We gaan alle wettelijke middelen aanwenden om die man tot bij ons terug te krijgen en we zullen daarin lukken. Ik verzeker u dat", zei de minister stellig. De regering denkt er onder meer aan om een ruiloperatie te doen met een Iraanse terrorist. Daarover loopt nu een juridische procedure.