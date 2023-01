Limburg kreeg er de afgelopen vier jaar 204 hectare bos bij

Absolute koploper in Limburg is Hasselt waar er sinds 2019 acht nieuwe bossen zijn bijgekomen, samen goed voor 38 hectare. In 5 van de 8 projecten gaat het wel om compensatiebossen, dat wil zeggen dat die zijn aangeplant omdat er elders bos is gerooid. Pelt en Kortessem vervolledigen de top drie. In Pelt kwam er op drie plekken bos bij. Het meest in het oog springend was het Ordinabos dat personeelsleden van het gelijknamige bedrijf hebben aangeplant in november vorig jaar, meteen goed voor bijna 14 hectare bos met 25.500 bomen. Kortessem staat op plaats drie en is 13 hectare bos rijker geworden.