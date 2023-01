CHECK - Ja, de livestream van een passagier vanuit het neergestorte Nepalese vliegtuig was echt

Zondag is een vliegtuig van Yeti Airlines net voor de landing op de luchthaven van Pokhara in Nepal neergestort. Een van de passagiers streamde via Facebook beelden van het moment van de crash, die verschillende media, ook VRT NWS, online plaatsten in een artikel hierover.

Op een website voor enthousiastelingen van luchtvaart waar over de vliegtuigcrash bericht werd stelt iemand dat de video uit het vliegtuig niet van deze vlucht zou zijn. Ook onze redactie en ombudsdienst kregen verschillende vragen over de beelden. Maar volgens ons zijn de beelden wel degelijk authentiek en wel om verschillende redenen die we in dit artikel uit de doeken doen.