Madonna (64) komt voor de vierde keer in haar carrière naar ons land (en brengt dit najaar haar grootste hits in Antwerpen)

In die 40 jaar lange carrière trad Madonna tot nu toe drie keer op in ons land, de eerste keer pas in 2009, tijdens de "Sticky and sweet tour". Het festivalterrein van Werchter - goed voor meer dan 65.000 tickets - raakte snel uitverkocht, het was een concert waar fans jarenlang naar hadden uitgekeken.

De recensies nadien waren verdeeld: een spectaculaire show, jazeker, maar de stem van Madonna liet het soms afweten en van een echt contact met het publiek was geen sprake.

Een tweede concert volgde in 2012 in het Koning Boudewijnstadion. Drie jaar later stond Madonna opnieuw in ons land, dit keer in het Antwerpse Sportpaleis. Opvallend genoeg raakte dat derde concert in 2015 niet meer uitverkocht.

Bijna acht jaar later kiest Madonna nu opnieuw voor het Sportpaleis, maar gaat ze de nostalgische tour op, zonder nieuw studioalbum. "The celebration tour" belooft al haar grootste hits uit de afgelopen 40 jaar. Door nummers te kiezen uit haar hele carrière hoopt Madonna wellicht verschillende generaties fans bij elkaar te brengen.