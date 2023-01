Derde uur niet meer gratis in centrumparkings in Mechelen: winkeliers kunnen voortaan parkeerbons uitdelen

"Met dat derde uur gratis wilden we ervoor zorgen dat mensen wat langer in de stad konden blijven om te winkelen of iets te eten", zegt schepen voor Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open VLD). "Maar we hebben geregeld overleg met de handelaars en we zijn tot de vaststelling gekomen dat deze maatregel niet zo doelgericht was. We wisten niet of we de juiste doelgroep te pakken kregen. Daarom hebben de handelaars een aantal voorstellen gedaan. Zo kunnen ze nu zelf parkeertickets uitdelen in de winkel. Ze kunnen zelf bepalen aan wie: aan iedereen of alleen aan klanten die voor een bepaald bedrag kopen bijvoorbeeld. De tickets kunnen in alle deelnemende parkings gebruikt worden en niet alleen in de centrumparkings."