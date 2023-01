"Temptation" Megan wil geen belastingen betalen op inkomsten OnlyFans: "Geen andere woorden voor dan fraude"

Ook als ze het niet openlijk had toegegeven, verwacht Delanote dat ze snel tegen de lamp zou lopen. "De FOD Financiën neemt nieuwe verdienmodellen vrij snel onder de loep. De markt van cryptomunten bijvoorbeeld, waarvan heel wat mensen denken dat het belastingvrij is, wordt van dichtbij opgevolgd. Dat is net hetzelfde bij influencers. Vaak start het vanuit een vrijetijdsbesteding, maar als je ziet over welke bedragen Megan spreekt, is het bij haar ondertussen vrij professioneel. Het is aan haar te beseffen dat ze met een beroepsactiviteit bezig is en dat ze dan onvermijdelijk belastingen moet betalen."