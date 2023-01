Meulebeke gaat gracht rond kasteel Ter Borcht verhogen na wateroverlast op sportterreinen

De technische dienst was uren in de weer om het water weg te pompen. Ondertussen is de situatie onder controle. De oorzaak was uiteraard de overvloedige regen, waardoor de gracht rond het kasteel was overgelopen. "Dat is de eerste keer sinds de afwerking van het kasteel dat we daarmee geconfronteerd werden", verklaart burgemeester Dirk Verwilst (Lijst Burgemeester).