Minder leegstaande winkels in Genk: "Maar nog extra inspanningen nodig"

Volgens de stad is de daling te wijten aan een mix aan inspanningen. "Vooreerst hebben we de coronacrisis goed opgevangen met een aantal stevige maatregelen", legt Vandeurzen uit. "Zo was er bijvoorbeeld de invoering van de ‘Doe es Genk’-kaart, die op minder dan een jaar tijd een omzetstijging van 3 miljoen euro heeft opgeleverd. In Genk kunnen handelaars en horeca-uitbaters subsidies krijgen als ze in een leegstand pand trekken, of hun pand renoveren of vergroenen. "Welke stad geeft een handelaar 5.000 euro als die investeert in een duurzame renovatie? Of tot 10.000 euro als die vergroent of een leeg pand betrekt?"