Acht inbraken in één nacht in handelszaken in centrum Tienen

In café Gambrinus is de toog beschadigd en zijn enkele vazen stuk geslagen. Uitbater Koen hoorde vanmorgen de hond blaffen. “Ja, de hond blafte rond zeven uur vanmorgen, maar ik schonk er geen aandacht aan. De schade valt nog mee, maar het is toch een ravage, ik vermoed dat het om een groepje jongeren gaat.” Ook bij café de barbier is ingebroken. Uitbater Brecht stelde vast dat ze geld uit de slotmachine hebben meegenomen. “Er is weinig beweging in Tienen stad tussen drie en zes uur ’s ochtends. Ik heb camerabeelden van de twee jonge heren, of ze herkenbaar zijn laat ik aan de politie over. Ze waren duidelijk alleen op zoek naar cash geld, laptops en drank hebben ze niet mee.” Ook in een apotheek drongen de dieven binnen, ze gooiden er alles overhoop.