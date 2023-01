Slachtoffers van vliegtuigramp Nepal krijgen gezicht: co-pilote verloor man al bij andere vliegtuigcrash en Sonu wilde paragliden

Anju Khatiwada was co-pilote op de noodlottige vlucht zondag. Ze verloor haar man eerder bij een crash. In 2006 leverde hij met een vliegtuigje rijst aan het dorpje Jumla, in het westen van India, maar het toestel stortte neer en brandde uit. Niemand van de negen inzittenden overleefde toen.



Khatiwada bleef achter met hun jonge kind. Ze zette haar verlies om in motivatie, volgde ondanks allerlei praktische hindernissen een opleiding in de VS en werd zelf piloot. "Ze was vastbesloten en maakte de dromen van haar man waar", reageert een familielid bij BBC News. Khatiwada werkte voor Yeti Airlines, waar slechts zes vrouwen piloot zijn, en had 6.400 (solo)vlieguren achter de rug. Later hertrouwde ze en kreeg een tweede kind.