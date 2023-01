Nieuw kapsalon van "Rode Duivels-kapper" in Nossegem krijgt Taal Aktie Komitee over de vloer

Kapper Mathieu Nayis opende in 2015 een eerste kapsalon in Anderlecht. Sindsdien breidde hij zijn imperium uit met filialen in andere Brusselse gemeenten, Sint-Niklaas en Dilbeek. Binnenkort opent hij een nieuwe zaak op de Mechelsesteenweg in Nossegem. Wie voorbijrijdt ziet alvast grote affiches ophangen met publiciteit voor de "Rode Duivels-kapper". Al zijn die nu wel overplakt met stickers van het TAK.