Grote redding of vergiftigd geschenk: is het een goed idee om zware tanks te leveren aan Oekraïne?

Ook op vlak van de productie van munitie is de oorlog een ware uitputtingsslag. De partij die zich voldoende kan blijven bevoorraden met munitie en artillerie, zal uiteindelijk de meeste successen boeken in de oorlog. "Deze oorlog is er één met hoge attritiegraad", gaat Balliauw verder. "Dat betekent dat er heel wat munitie wordt verschoten. Op een bepaald moment verbruikte het Oekraïense leger in één week tijd meer munitie dan de VS in één maand kon produceren."

Volgens defensie-expert Roger Housen is het belang van tanks in de nieuwe fase van de oorlog niet te onderschatten. "Je hebt tanks nodig om een zekere stootkracht te hebben, om door de linies te geraken." Alleen met de hulp van de zware artillerietanks kan je die linies doorboren, meent ook Balliauw. De Duitse Leopard II-tanks zijn ook zwaarder, krachtiger en geavanceerder dan de Oekraïense tanks. Ook beschikt de Leopard over betere optieken als warmtebeeldkijkers en richtingssoftware.