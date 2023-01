Oorspronkelijke muurschilderingen komen terug in voetgangerstunnel in Antwerpen

In de jaren '50, toen Karel een kind was, trok hij vaak naar de Schelde. "We hadden maar een paar mogelijkheden in onze vrije tijd. We speelden op straat, brachten een bezoek aan de dierentuin of gingen naar de schepen kijken. Die werden toen nog gelost en geladen aan de kade. Nadien gingen we elke keer door de tunnel naar linkeroever, als apotheose. De schildering halverwege was een ijkpunt. Er stond ook letterlijk "Hier zijt gij halverwegen". Het was altijd een race om daar als eerste te zijn."