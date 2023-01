Opnieuw container vol brood voor Antwerpse Panos: "Minder dan vroeger en gerecycleerd tot dierenvoeder"

In een reactie zegt het bedrijf Veolia, dat voedselresten en restafval inzamelt, dat de Panosvestiging op de Meir inderdaad één van haar klanten is, maar ontkent het dat het brood verwerkt wordt tot dierenvoeding. "Deze containers met voedselresten worden apart ingezameld en worden vervolgens naar een vergistingsinstallatie gebracht. Daar worden de voedselresten omgezet in groene energie (biogas)", laat Florence Kesteloot van Veolia weten. "Wat achterblijft na vergisting, wordt gebruikt als bemesting in de landbouw. De voedselresten die wij ophalen bij deze Panosvestiging, worden dus niet verwerkt tot dierenvoeding, want dit valt onder zeer strikte wetgeving, die in dit geval niet gewaarborgd kan worden."