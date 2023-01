Opnieuw gratis tram- en bustickets voor shoppers die met de auto naar Antwerpen komen 

Een gelijkaardige gratis-ticketactie eind 2022 voor de Antwerpse Park and Rides was niet elke dag een succes . Mobiliteitsexperts hekelen al jaren dat het Antwerpse stadsbestuur het automobilisten wel erg eenvoudig maakt door de vele goedkope parkings die er in de binnenstad zijn en zelfs bijkomen. Tijdens vorige koopjesperiodes moest de politie zelfs ingrijpen omdat de Antwerpse binnenstad volledig dichtgeslibd was met (voornamelijk Nederlandse) auto's richting de vele parkeergarages.

Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) en Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) proberen nu andermaal om shoppers warm te maken voor de formule. "Ik ben blij met de inspanningen die alle partijen leveren om te verzekeren dat mensen die naar Antwerpen komen winkelen vlot en snel tot in het centrum geraken", zegt Kennis. "We hopen alvast dat veel mensen ingaan op het aanbod en zo 'the last mile' op een duurzame manier afleggen”, vult Peeters aan.