"Organiseer een taalbad voor ouders én kinderen in plaats van ouders te straffen", zegt Kind en Taal 

"Wij komen soms ook bij gezinnen waar ook de ouders het Nederlands niet goed beheersen", zegt Jansegers. Dan helpt het als onze begeleiders de taal van het gezin kennen. We laten de moeder of vader dan in hun moedertaal met het kind praten. Wij vertalen in het Nederlands. Soms pikken de ouders ook nog iets op van onze begeleiding. Dat is dan mooi meegenomen", besluit Jansegers.

In september vorig jaar raakte nog bekend dat Kind en Taal zou stoppen omdat er een einde kwam aan de Europese subsidies. Intussen is er een oplossing gevonden en wordt het project zelfs verder uitgerold naar de rest van Vlaanderen.