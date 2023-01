Oudste, goed gedateerde runensteen gevonden in Noorwegen

Geïnspireerd door de klassieke alfabetten, zoals het Romeinse alfabet, creëerden de Germaanse volkeren hun eigen schrifttekens, de runen.

Runen zijn de oudste vorm van schrift in Scandinavië en het is bekend dat runen ononderbroken gebruikt werden van rond het begin van onze jaarrekening, gedurende de Vikingtijd (van het einde van de 8e eeuw tot rond 1100) tot in de late middeleeuwen. Ze werden het langst gebruikt in IJsland en het Zweedse eiland Gotland, maar ook in bepaalde plaatsen in het binnenland van Zweden werden nog runen gebruikt tot de 19e eeuw.

In Scandinavië zijn er duizenden stenen gevonden met runeninscripties uit de Vikingtijd, maar er zijn weinig aanwijzingen voor runen uit de vroegere periode. In totaal zijn er maar een 30-tal runenstenen gevonden in Noorwegen waarvan gedacht wordt dat ze dateren uit de Romeinse IJzertijd en de zogenoemde Migratieperiode (tot zo'n 550 n.C.). Die stenen zijn echter niet in hun oorspronkelijke archeologische context gevonden en dus niet nauwkeurig gedateerd.

Daar kwam verandering in toen archeologen van het Kulturhistorisk museum (KHM) van de Universitetet i Oslo een grafveld opgroeven in het oosten van Noorwegen. Die archeologische site wordt Svingerud genoemd en ze ligt aan het meer Tyrifjorden, berucht van het eilandje Utøya waar de extreem-rechtse terrorist Anders Breivik in 2011 een bloedbad aanrichtte.

In Svingerud vonden de archeologen in de herfst van 2021 een runensteen in een graf met menselijke resten en grafgiften. Ze hielden de vondst meer dan een jaar geheim tot het graf met zekerheid gedateerd kon worden. Uit de koolstofdatering bleek dat het graf - en dus ook de steen - dateerde uit de jaren 1-250 van onze tijdrekening.

Daarmee is de Svingerudsteinen, de Svingerud-steen zoals de vondst genoemd werd, de enige runensteen die gevonden is in een dateerbare archeologische context die dateert van voor 300 n.C. De inscriptie biedt nieuwe inzichten in de ontwikkeling en het gebruik van het runenschrift in de vroege IJzertijd en door de vondst vragen onderzoekers zich nu af of ook andere runenstenen mogelijk ouder zijn dan tot nu toe werd gedacht. Tot nu dachten experten dat runenstenen pas verschijnen in de jaren 300-400 n.C.