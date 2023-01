Patiënten bepalen mee hoe nieuwe polikliniek Sint-Jan in Brussel eruit ziet: "Meer kleur en meer gezelligheid"

De nieuwe polikliniek is ook toegankelijker geworden. Vroeger moest iedereen via de hoofdingang, maar nu is er een aparte ingang voor de ambulante patiënten. En er zullen ook veel meer patiënten geholpen kunnen worden. "Vroeger konden we per jaar gemiddeld 351.000 consultaties doen, terwijl er dat nu 600.000 zijn. We hebben ook meer dan 20 disciplines in de polikliniek."