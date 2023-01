Historische aula van UAntwerpen krijgt naam van vermoorde Congolese premier Lumumba

De Universiteit Antwerpen gaat de historische houten aula in het hoofdgebouw op Campus Middelheim omdopen tot Aula Patrice Lumumba. De eerste premier van het onafhankelijke Congo werd dag op dag 62 jaar geleden vermoord, op 17 januari 1961. "De tijd is daar meer dan rijp voor", zegt historicus en rector van de Antwerpse universiteit Herman Van Goethem. "Net zoals in de brede maatschappij leeft het debat over dekolonisering ook op onze universiteit. De erfenis van het Belgische koloniale verleden is nog altijd voelbaar. Wie roots heeft in migratie, krijgt ook vandaag nog te maken met microagressie, structureel racisme en vooroordelen – soms ook aan de universiteit zelf.”