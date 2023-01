28 basisscholen in Neteland drinken alleen nog maar kraantjeswater, peter Herman Verbruggen: "Waardering voor drinkwater verhogen"

Alle scholen van het Neteland gaan nu in eerste instantie de contracten met hun drankleveranciers opzeggen, omdat ze dus overschakelen op enkel kraanwater. Om de leerlingen meer waardering te doen krijgen voor drinkbaar kraanwater werd acteur Herman Verbruggen gevraagd als peter. "Ik neem die uitdaging graag aan omdat kraanwater bij ons zuiver en drinkbaar is", zegt Verbruggen. "Weinig mensen weten dat wij tot de uitzonderingen behoren van landen waar je zomaar van de kraan kan drinken. We moeten dus ook meer beseffen dat we onze tuin sproeien of auto wassen met datzelfde drinkbaar water. Het is mijn taak en mijn missie om ervoor te zorgen dat vooral jonge mensen dat een klein beetje meer waarderen."