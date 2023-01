Politiediensten in Sicilië kammen schuilplaats van gearresteerde maffiabaas Matteo Messina Denaro uit

Dat de schuilplaats van een maffiabaas leeg wordt aangetroffen volgend op zijn arrestatie, is in het verleden meermaals gebeurd. Het vinden en doorzoeken van het onderkomen van Messina Denaro was voor de speurders dus een race tegen de klok.

Ze zijn er echter wel degelijk in geslaagd om het appartement meteen in de uren na de arrestatie op te sporen en uit te kammen. Of er documenten gevonden zijn, is niet duidelijk.