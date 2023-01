Slimme camera's moeten auto's uit drukke winkelstraat in Brugge houden

"Dat zal vooral een groot voordeel zijn voor bewoners en mensen die er een winkel of een garage hebben. Die mensen kunnen we toch nog toestemming verlenen om de straat in te rijden, terwijl al de rest buiten wordt gehouden. In eerste instantie komen er camera's in de Steenstraat, maar wanneer de werken in de Katelijnestraat achter de rug zijn, gaan we daar ook camera's plaatsen."