Europese Unie legt strategische reserve beschermend materiaal aan voor chemische, biologische en nucleaire noodgevallen

"De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft bevestigd dat we de Europese paraatheid op vlak van CBRN moeten versterken. Deze reserve biedt de EU een aanzienlijk vangnet om een snel en gecoördineerd antwoord op Europees niveau te bieden", zegt eurocommissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarcic in een persbericht.

Finland ontvangt 242 miljoen euro om de voorraad te beheren. Al het materiaal, gaande van vaccins en tegengif over medische apparatuur tot ontsmettingsmiddelen, wordt door de Europese Unie gefinancierd. In noodgevallen of bedreigende situaties kan het materiaal vanuit Finland uitgezonden worden naar de getroffen lidstaten of partnerlanden.

Onder de vlag van rescEU legt de EU in verscheidene lidstaten allerhande strategische reserves aan. Zo zijn er stocks met materiaal voor de bestrijding van bosbranden in landen als Kroatië, Griekenland en Italië. België is één van de tien lidstaten die een strategische voorraad aan medische uitrusting beheert.