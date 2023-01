"Vlezige penis" of "drol"? Ophef in VS over nieuw monument voor Martin Luther King en zijn vrouw

"The Embrace", het nieuwe monument van 6 meter hoog en 12 meter breed, is geïnspireerd op de foto van de omhelzing van Martin Luther King en zijn vrouw Coretta Scott King nadat hij de Nobelprijs voor de Vrede had gekregen in 1964.

Het monument staat in Boston Common, het oudste park van Boston, waar King een speech gaf voor 22.000 mensen in 1965. Het was ook in Boston dat hij studeerde en zijn vrouw Scott King leerde kennen.