11-jarig Amerikaans musicaltalent op TikTok krijgt gratis trip naar New York, inclusief Broadwayshow

Aandacht die ook de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines niet is ontgaan. Onder het motto "als je gemaakt bent voor het podium, is er geen betere plek om je dromen waar te maken dan in New York City" stuurt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij de volledige familie Broxton naar New York, waar ze een musicalshow mogen bijwonen. Opnieuw reageerden verschillende bekendheden uit de theaterwereld dat ze Nathan en zijn gezin met open armen willen ontvangen.