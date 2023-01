Tongeren wil opnieuw zwanen in stadspark De Motten: "Knobbelzwanen kunnen zich beter verweren tegen Canadese ganzen"

Op dit moment zijn de Canadese ganzen verdreven uit de vijvers van De Motten, maar dat is hoogstwaarschijnlijk een zaak van korte duur. "In het broedseizoen zal er sowieso een nieuw koppel afzakken naar de vijvers," zegt Jans, "maar we hopen dat we voor die tijd een koppel witte knobbelzwanen in ons stadspark kunnen vrijlaten. Deze soort kan beter concurreren met de Canadese gans, omdat ze groter en dus ook fysiek sterker zijn. De zwarte zwanen, die we eerder hadden in Tongeren, waren kleiner en daar hebben we duidelijk de gevolgen van ondervonden."