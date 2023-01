Twaalf plattelandsprojecten krijgen samen 1,2 miljoen euro subsidies om verbinding tussen inwoners te versterken

Ook de Sint-Rochus Scouts in Halle zijn blij met de subsidie. “Momenteel zitten de scouts van Sint-Rochus in containerlokalen in de Biezeweide. Die waren goed voor 15 jaar, tenminste dat was het aanvankelijke opzet”, zegt Willem Balliauw van de vzw Scouting Halle. “Maar ondertussen zijn we 25 jaar verder en hebben we eigenlijk geen zicht op beterschap. Vandaar dat we vanuit de vzw begonnen zijn om het project leven in te blazen en draagvlak te creëren om nieuwe lokalen te bouwen in Halle. Weg van de huidige locatie op de Biezenwei. Daar ligt een residentiële wijk en ook qua parkeergelegenheid is daar dat eerder een onveilige locatie. Daarom willen we de nieuwe lokalen bouwen op het Kruisveld. We willen ze dan ook voor andere doeleinden gebruiken dan enkel en alleen scouting op zondagnamiddag.” Zo zouden andere verenigingen en jeugdorganisaties de lokalen kunnen afhuren voor eigen activiteiten of kampen.