UZ Gent beperkt uitstoot door medisch afval in gerecycleerde containers af te voeren

Elk jaar gebruikt het UZ Gent 55.000 containers om risicohoudend medisch afval (RMA) op een veilige manier op te slaan en af te voeren. Het gaat onder meer om afval uit labo’s, bloed en menselijk weefsel. De containers en de inhoud moeten verbrand worden om besmettingsgevaar te voorkomen. Om de CO₂-uitstoot die dat veroorzaakt terug te dringen, schakelt het UZ nu over op containers uit gerecycleerd kunststof. “De productie is duurzamer, de uitstoot daalt met 82 ton CO₂ per jaar”, klinkt het bij het UZ. " Als je dat zou gaan vergelijken zou dat betekenen dat je jaarlijks 3.000 bomen aanplant, of 500.000 kilometer minder rijdt met een dieselwagen", verduidelijkt duurzaamheidscoördinator Evelien Kieckens.