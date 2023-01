Vermoedelijke veiligheidschef IS aangehouden in Nederland

De man, van wie de identiteit niet bekend is, vroeg in 2019 asiel aan in Nederland. Hij woonde in de gemeente Arkel in Zuid-Holland, daar is hij ook aangehouden. Van 2015 tot 2018 zou hij een "managerfunctie" hebben uitgevoerd binnen de veiligheidsdienst van IS tijdens de burgeroorlog in Syrië. Tijdens de twee jaren daarvoor zou hij hetzelfde werk hebben gedaan voor terreurgroep Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van Al Qaeda.