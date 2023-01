Groot deel centrum Sint-Amands wordt fietszone, 2 straten veranderen van richting: 200 inwoners op informatievergadering

Als het aan de gemeente ligt, worden de plannen nu zo snel mogelijk definitief en doorgevoerd vanaf eind februari. "In de Emile Verhaerenstraat zijn ook werkzaamheden gepland. Daar zijn een aantal riooldeksels al een tijd aan het rammelen, waarover de bewoners ongerust zijn. Dat gaan we aanpakken eind februari. Of de richting dan behouden blijft of niet, zal afhangen van wat we te horen krijgen. Maar het dossier is rijp om de keuzes te maken. Er zijn verschillende scenario's met elk hun voor- en nadelen. We zullen horen welk het meest aanvaard wordt."