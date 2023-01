Voor het eerst sinds begin jaren 60 is het bevolkingsaantal in China gedaald, India wellicht dit jaar nieuwe koploper

Er leven momenteel zo'n 722 miljoen mannen en 689 miljoen vrouwen in China. Dat is een gevolg van de strikte eenkindpolitiek die pas in 2016 eindigde en een voorkeur voor mannelijke nakomelingen om de familienaam voort te zetten. Sindsdien heeft China geprobeerd gezinnen aan te moedigen een tweede of zelfs derde kind te krijgen, met weinig succes. De kosten voor het opvoeden en het voorzien van onderwijs in steden worden vaak als reden genoemd.