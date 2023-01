Herdenking voor Lisa Marie Presley op Graceland: het landgoed dat de dochters nu erven, maar hen niet noodzakelijk rijk maakt 

De drie dochters erven nu Graceland dat deel uitmaakt van een fonds dat Lisa Marie in 1993 oprichtte met moeder Priscilla (77) als adviseur. Wie dacht dat de bankrekening van Riley, Harper en Finley meteen gespijsd wordt met een duizelingwekkende miljoenenerfenis, heeft het mis.



Hoewel grootvader Elvis nog steeds platen verkoopt en wordt gestreamd (het Amerikaanse zakenblad Forbes berekende ooit dat Elvis nog goed was voor 40 miljoen dollar aan muziekinkomsten per jaar), zullen zijn kleinkinderen weinig royalty's (of rechten) ontvangen. Elvis' manager verkocht de catalogus, naar verluidt een 1.000-tal nummers, aan de Authentic Brands Group.



Bovendien was Elvis zelf "vrijgevig" (lees: had een gat in zijn hand) en had hij zich mispakt aan belastingen en de hoge onderhoudskosten voor Graceland. Toen Lisa Marie op haar 25ste erfde, had Priscilla van Graceland al een museum gemaakt. De beste zakelijke beslissing die de familie ooit maakte, zo bleek.



Elk jaar komen er 500.000 tot 700.000 fans die er onder meer kunnen logeren in een opgetrokken luxe-hotel. Na het Witte Huis van president Joe Biden is Graceland het meest bezochte huis van de VS.