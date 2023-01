Welk effect heeft klimaatverandering op perenteelt? UHasselt onderzoekt het in koepels in  Maasmechelen

"In Ecotron kunnen we in afgesloten, doorzichtige koepels verschillende omstandigheden van de klimaatverandering simuleren", zegt Nadia Soudzilovskaia, professor Milieubiologie en hoofd van het onderzoekscentrum Ecotron. "In 3 koepels bootsen we het klimaat na van 2040 en in de andere 3 koepels bootsen we het huidige klimaat na. Daarbij gaan we de kwaliteit van fruit in deze verschillende omstandigheden vergelijken."