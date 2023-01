Wellen gaat veldweg verharden zodat fietsers de drukke gewestweg naar Alken kunnen mijden 

De Veerstraat, een van de straten die deel uitmaakt van de gewestweg N754 tussen Herk-de-Stad en Borgloon, is in Wellen gekend als een gevaarlijke weg voor fietsers. Er zijn geen fietspaden terwijl er wel veel autoverkeer passeert.

Volgens Els Robeyns (sp.a-ROB), burgemeester van Wellen, kan het Agentschap Wegen en Verkeer op korte termijn op die locatie geen fietspaden aanleggen. "Er is niet genoeg plaats en het is ook wachten op budget", zegt Robeyns. "De N754 is enkele maanden geleden wel voorzien van een nieuwe asfaltlaag en een deel van weg (Russeltstraat) is ook voorzien van fietssuggestiestroken.

Voor het stuk van de gewestweg ter hoogte van de Veerstraat (N754), waar voorlopig nog geen wegmarkeringen zijn, moesten we op zoek gaan naar een veilig alternatief. We dachten al snel aan een veldweg die evenwijdig loopt met de Veerstraat. Als we die verharden, hebben fietsers een veilig alternatief voor de drukke gewestweg als ze zich tussen Wellen en Alken verplaatsen."