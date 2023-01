Ziekteverzuim bij leerkrachten het hoogst in Limburg, Genk is koploper zowel in het lager als secundair onderwijs

"Er moeten meer helpende handen komen in de klas", zegt Vannijlen. "Daar moet de minister zo snel mogelijk budget voor uittrekken. Leerkrachten hebben ook gestudeerd om les te geven. Dan is het dat wat ze moeten doen. Administratieve taken moeten door anderen worden gedaan. En er moet budget komen om leerkrachten een opleiding te geven zodat ze beter kunnen omgaan met diversiteit in de klas en met inclusief onderwijs."

"De minister is al sinds 2021 een plan aan het uitwerken om de toestand in het onderwijs te verbeteren maar daar komt precies weinig van terecht", zegt Vannijlen nog. "Er zijn altijd maar minder en minder leerkrachten. Als iemand uitvalt, nemen collega's die klas ook nog over. Zo raken ook zij overwerkt en vallen op hun beurt ook ziek uit. Zo komen we natuurlijk in een vicieuze cirkel terecht en dat kan niet de bedoeling zijn", besluit Vannijlen.