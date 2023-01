Nederlandse opiniemaker Rutger Bregman over Wereld Economisch Forum in Davos: "Complottheorieën? Daar is onze elite echt niet slim genoeg voor"

Na zijn veelbesproken optreden in 2019 werd Bregman niet meer uitgenodigd op het WEF. Hoe kijkt hij vandaag naar die bijeenkomst van de superrijken in het mondaine Zwitserse skioord? “Het blijft een gênante aangelegenheid, een soort van safe space voor miljardairs. De rijken der aarde komen daar aan in een privéjet. Greenpeace berekende dat dat goed is voor een totale uitstoot van 300.000 wagens. En dan wordt hun brandstof nog niet eens belast.”

Maar het forum heeft ook zijn nut, geeft Bregman grootmoedig toe. “Het is ook nuttig om kritiek te ventileren en dat doen partijen als Oxfam dan wel verstandig.” Over de complottheorieën die vandaag ook de ronde doen over het forum -zowel uit linker- als rechterhoek - is hij zeer uitgesproken.

“Dat zijn zulke domme verhalen. De mensen die denken dat de wereld daar wordt geregeerd wordt door een elite. Ik kan u garanderen, onze elite is echt niet slim genoeg om alle touwtjes zo in handen te houden. Nee, de werkelijkheid is nog veel verontrustender. Je gaat ernaartoe en je komt er best hartelijke mensen tegen die oprecht geloven dat ze veel goede dingen doen voor de wereld, die het probleem niet zien van hun belastingontduiking en hun corrupte businessmodellen. Wás het maar een complot, want dat kan je gewoon oprollen. Dit gaat veel dieper.”