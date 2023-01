Aantal griepgevallen blijft dalen, ook andere infecties zetten daling in

Voor de tweede week op rij daalt het aantal mensen die met griepachtige klachten aankloppen bij de huisarts, dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano woensdag. Het aantal bevestigde griepgevallen wordt geraamd op 62 incidenties per 100.000 inwoners in ons land, een cijfer dat net de epidemiologische drempel bereikt. Ook andere virusinfecties, zoals corona en RSV, zetten een daling in.