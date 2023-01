Affligem wijst plannen voor windmolens van 200 meter hoog in de Kouter af

Burgemeester Walter Dedonder (CD&V) hoopt dat Vlaams minister voor omgeving Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning verleent aan Eloy en Engie voor de bouw van twee windturbines aan de Kouter. “Aan de Zwarte berg en de Buikouter belemmeren de windmolens het uitzicht op het mooie landschap. In ons eigen structuurplan maken we plaats voor windmolens op het terrein van de Bellekouter."

"Alleen is het daar voorlopig niet mogelijk. In een omtrek van vijf kilometer rond het vliegbaken van Essene mogen geen windmolens gebouwd worden. Hopelijk kom daar snel een technologische oplossing voor. Mocht de Vlaamse overheid toch een omgevingsvergunning verlenen dan gaan we zeker in beroep”, aldus de burgemeester.