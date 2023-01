Al 3 jaar elke week sluikstort in Bloemekenswijk in Gent: “We willen dat de stad meer doet”

De stad bevestigt dat ze veel meldingen krijgt van de buurt en dat er ook controleurs op uitgestuurd worden om vaststellingen te doen. Vorig jaar werden er 68 sluikstorten opgetekend, dat is meer dan 1 per week. Er is toen ook een sluikstortcamera ingezet, er is 1 waarschuwing gegeven en er zijn 5 boetes uitgeschreven. “Het is vreemd dat we pas nu – als we naar de pers stappen – vernemen dat er ook echt iets gebeurt. Dat is fijn, maar de aanpak werkt duidelijk niet ontradend”, zegt Dirix. “Toen ik deze ochtend naar mijn werk vertrok, stond er alweer een zak.”