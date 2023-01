Al zeker 70 doden door vrieskoude in Afghanistan

Het land kampt met een humanitaire crisis, bovendien maakt de vrieskoude de situatie erger. Zo moet een moeder met twee kinderen uit de noordelijke provincie Samangan kiezen om kolen of voedsel te kopen. "Als we kolen en hout kopen, kunnen we geen voedsel meer betalen. Het geld dat mijn man ons stuurt, is niet voldoende om zelfs maar onze basisbehoeften te dekken", dat vertelde Maryam aan Al Jazeera. Haar man werkt in een buurland en stuurt op regelmatige basis geld op. Net zoals deze vrouw leven zeer veel Afghanen in armoede.