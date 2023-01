Alweer waterleiding gesprongen in Zichem: kruispunt spiegelglad

Vanmorgen vroeg ontstond ijzel op de Steenweg op Scherpenheuvel in Zichem. Rond vijf uur melden mensen dat het spiegelglad was. De brandweer kwam ter plaatse en al snel bleek het om een waterlek te gaan. Samen met technici van de Watergroep hebben brandweerlui de waterleiding afgesloten. Zo'n 25 huizen zitten voorlopig zonder water. Tegen de middag zou alles hersteld moeten zijn volgens Katleen De Schepper van De Watergroep. "Het gaat om een eenvoudige distributieleiding, dat moet zeker tegen de middag hersteld zijn. Over de oorzaak kan ik me niet uitspreken."